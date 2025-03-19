مباراة العراق والكويت.. التدخين و"الليزر" ومواداً أخرى ضمن قائمة المحظورات بالملعب

شفق نيوز/ نشرت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم الأربعاء، قائمة بالمواد المحظور إدخالها إلى ملعب مباراة العراق والكويت ضمن جولة التصفيات الآسيويّة المؤهلة الى مونديال 2026 المقررة غداً الخميس.

وبحسب بيان للشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه "يُحظر إدخال أي مواد أو أدوات تشكل تهديداً للأمن والسلامة إلى ملعب البصرة الدولي الذي سيحتضن المباراة المرتقبة بين منتخبنا الوطني والمنتخب الكويتي الشقيق".

وتشمل قائمة المواد المحظورة، وفق البيان، "الأسلحة والأدوات الحادة، والمواد القابلة للكسر، والألعاب النارية، والمشروبات الكحولية، والمخدرات، والشعارات العنصرية أو السياسية، وساريات الأعلام الطويلة، والحيوانات".

كما جاء بقائمة المواد الممنوعة التي نشرتها شرطة البصرة مواداً أخرى تضمنت "التدخين، وأجهزة الشحن المحمولة، والليزر وغيرها".

وبينما دعت قيادة الشرطة، جميع الجماهير إلى الالتزام بالتعليمات لضمان أجواء آمنة وممتعة للجميع، توعدت باتخاذ "إجراءات مشددة بحق المخالفين".

وتقام المباراة بين العراق والكويت يوم غدٍ الخميس على ملعب البصرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت بغداد.