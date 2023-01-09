مباراة العراق والسعودية.. كاساس يحذر اللاعبين والشهري: لو لعبنا بـ"هازم الأرجنتين" لن نستطيع الفوز

شفق نيوز/ قال مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الفوز على السعودية في خليجي زين 25 بنتيجة 2-0، ان مباراة اليوم كانت محددة بطرق لعب خاصة بسبب ارضية الملعب.

وأضاف: لقد غيرنا طريقة اللعب قبل بداية المباراة مباشرةً بسبب ارضية الملعب وكان يجب علينا ان ننسجم معها.

وتابع المدرب "حذرت لاعبي المنتخب من ارتكاب أي خطأ وعلينا اللعب بطريقة مباشرة للأمام ويجب استغلال الكرات الثابتة".

وبين حتى لو كانت الأجواء مثالية فلن يفوز منتخب السعودية علينا بطريقتهم.

وشكر كاساس اللاعبين على جهدهم الكبير المبذول اليوم ، موضحا ان هذه مباراة هي واحدة فقط وعلينا العمل للمباراة المقبلة.

من جانبه؛ علق مدرب المنتخب السعودية سعد الشهري على اللقاء قائلا: أبارك للعراق الفوز، المباراة اعتمدت على الطابع البدني وهذا ليس أسلوبنا، الوضع كان صعبا، وغياب الأرضية المناسبة صعب علينا الأمر، ناسبت المنتخب العراقي ذا القوة البدنية العالية، مازال لدينا أمل أمام عمان.

بالاستفسار عن الإصابات قال: ننتظر تقرير الطبيب غدا، وأعتقد أننا لن نخسر أحدا.

وحول مستوى المنتخب غير المرضي بين الشهري: كنا نتمنى أن نلعب مباراة واحدة مثل العراق، البنية الجسمانية لديهم تخلق الصعوبة علينا، ولكن لو الأرضية كانت جيدة كنا قدمنا مباراة مهارية جيدة، حاولنا الاستحواذ ولدي لاعبون مواليد 2001، لو كان العامل فنيا ومهاريا لاتخذت المباراة منحنى آخر.

وحول عدم تأثير التبديلات الأربعة أوضح المدرب السعودي؛ توقعت أن تزيد من الرتم البدني وتوصل الكرة خلف المدافعين، ولكني كنت متأكدا أننا لن نعود إلا من كرة ثابتة، العامل البدني كان الفارق في اللقاء.

وتابع الشهري؛ "تحضرنا جيدا وانتظرنا تفاعل الجمهور، معظمهم حقق كأس آسيا في وسط مثل هذا الجمهور، ولو شارك منتخبنا الأول الذي فاز على الأرجنتين اليوم لن يفوز، الكرة مختلفة تماما".

وحول تأثير الخسارة قال: "لا ألوم اللاعبين بسبب الأرضية، لو الأرضية جيدة كان من الممكن ألومهم، لم تكن مباراة كرة قدم، كانت مباراة شاطئية، مباراة وانتهت وننظر للقاء القادم".

وحول فرصة التأهل: أكد قائلا أن "علينا الفوز، المنتخب العماني جيد، أعتقد أن الجمهور اليوم لم يستمتع بالمباراة فقط بالأهداف، وأتمنى أن تكون أرضية الملعب ملائمة".

وأشار إلى أن اللاعب السعودي يحتاج أرضية جيدة ليؤدي، لم تتوفر البنية الجسمانية لتغيير طريقة اللعب، من الممكن أن أخسر أمام عمان بسبب الأمطار هذه، ولو خسرت على أرضية جيدة أسأل عن الخسارة.