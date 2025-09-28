مباراة العراق والسعودية في تصفيات المونديال.. إعلان قائمة "الأخضر" الرسمية

شفق نيوز- الرياض

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، يوم الأحد، عن قائمة "الأخضر" لخوض مباراتي العراق وإندونيسيا، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي تواجد 27 لاعباً، وهم: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان التمبكتي، علي مجرشي، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، علي الحسن مصعب الجوير، زياد الجهني، محمد كنو، عبد الله الخيبري.

كما ضمّت القائمة نواف بوشل وسالم الدوسري وعبد الرحمن العبود وأيمن يحيى وعبد الله الحمدان وصالح أبو الشامات ومهند آل سعد ومروان الصحفي وصالح الشهري وفراس البريكان.

ويواجه "الأخضر" منتخبي العراق وإندونيسيا في يومي 8 و14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

يذكر أن مباريات الملحق ستُقام خلال الفترة من 8 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث ستُجرى مباريات المجموعة الأولى (قطر، الإمارات، عمان) على ملعب الثمامة في قطر، فيما تُقام مباريات المجموعة الثانية (العراق، السعودية، سنغافورة) على ملعب جامعة الملك سعود في السعودية‏.

وكان المدرب المساعد السابق للمنتخب العراقي والمحاضر الآسيوي، رحيم حميد، أوضح الأربعاء الماضي (24 أيلول/ سبتمبر الجاري)، أن تشكيلة المنتخب ستتضح أكثر مع اقتراب موعد التجمع قبل خوض مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وقال حميد لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي يمتلك عناصر مميزة على مستوى عالٍ، ويمكن للمدرب غراهام أرنولد أن يستفيد من اللاعبين المغتربين، خاصة انهم ينشطون في أندية متطورة وجاهزون بدنياً".

وأضاف أن "عودة زيدان إقبال إلى المشاركة في المباريات تمنح المنتخب دفعة قوية في خط الوسط، كما ستمنح حرية حركة أكبر للاعبي الهجوم".

وبين أن "المدرب أرنولد ومساعديه يتابعون الدوري العراقي عن كثب، ما سيساعد في اختيار اللاعبين الأكثر جاهزية لتمثيل المنتخب الوطني".