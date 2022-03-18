مباراة العراق والامارات.. اتحاد الكرة يُلمح لضغوط خليجية قد تبعد الأردن عن احتضانها ويحدد البديل

شفق نيوز/ أوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، حقيقة اختيار السعودية لاحتضان لقاء المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتداولت مصادر إعلامية أن استاد الملك فيصل بن فهد سيستضيف مباراة المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي، بالرياض في الرابع والعشرين من آذار الجاري.

ونفى مصدر في اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، ذلك، وقال إن "العراق طرح المملكة الاردنية الهاشمية ليكون خياره لتكون بديلة بعد حرمان المنتخب من اللعب في ملعب المدينة ببغداد"

ولفت إلى أن "العراق مُصر على احتضان الادرن للمباراة".

وتابع المصدر "لو تأثر الأردنيون بأوامر خليجية وأعلنوا عدم جاهزيتهم لاستضافة المباراة ستكون قطر هي الأقرب لاستضافة اللقاء".

وأمس الخميس، أكد وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، ان المنتخب العراقي سيخوض مباراته أمام الإمارات سواء أكان ذلك في داخل العراق او خارجه.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إنه "في حال عدم اللعب في العراق فاننا سنحدد ارضنا المفترضة كما اتفقنا اليوم مع الاتحاد الآسيوي على ذلك".

واستغرب درجال "ما يتداول من أنباء بأن الاتحاد الدولي رمى الكرة في ملعب الاتحاد الاماراتي بقبوله ورفضه اللعب في بغداد"، مؤكدا ان "الاتحاد العراقي لهذه اللحظة لم يستلم اي خطاب بشأن ذلك".

ولفت ان، "لقاء جمعه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وشرح له كل مايحدث وحدث ووعد بان يتدخل".

وتابع درجال، "نأمل من الاخوة الاماراتيين في حال كانت الموافقة من خلالهم ان يأتوا لبلدهم الثاني العراق واللعب في بغداد وسيلقون حفاوة واهتمام غير مسبوقين من قبل الجماهير والحكومة العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم".