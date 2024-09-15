مباراة العراق تهز أركان الاتحاد الكويتي

شفق نيوز/ أعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الأحد، عن استقالته بشكل كامل، على خلفية أحداث مباراة الكويت والعراق في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد بيانًا رسمياً، تقدم من خلاله بالشكر للجماهير الكويتية الدي قال إنها "ستظل العنصر الأساسي الداعم للمنتخبات الوطنية والتي أثبتت دائما في كل حدث رياضي وفاءها ومساندتها لمنتخباتها الوطنية".

وأوضح: "عقب الإطلاع على نتائج التحقيق في الأحداث التي صاحبت مباراة الكويت والعراق، خلال اجتماع أمس السبت قد قرر مجلس الإدارة قبول استقالة الأمين العام للاتحاد صلاح القناعي من منصبه.

وكانت مواجهة المنتخبين التي أقيمت على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت وانتهت بالتعادل السلبي، شهدت حالة من الفوضى، وقرر بعدها الاتحاد الكويتي إيقاف الأمين العام للاتحاد عن العمل وإحالته إلى لجنة التحقيق، وكذلك إيقاف مدير العلاقات العامة والإعلام وإحالته إلى لجنة التحقيق.

وقبل أن يعتذر الاتحاد لجماهير كرة القدم الكويتية، لما تعرضت له من أحداث وصفها بـ "غير المقبولة"، متوعدا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المقصرين والمتسببين في هذه الفوضى.