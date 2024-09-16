مباراة الشرطة والنصر.. الموعد والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يستعد فريق الشرطة العراقي لمواجهة نظيره النصر السعودي، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تنطلق بشكلها الجديد، على ملعب المدينة الدولي في بغداد.

ويصطدم النصر بالشرطة في مجموعة الغرب، التي تضم 12 فريقًا، سيخوض كل فريق منها 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض، ليتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي.

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، عن مواجهة النصر، لكل من السد القطري، والعين الإماراتي، والريان القطري، والوصل الإماراتي (في السعودية).

بينما يلاقي كل من بيرسبوليس الإيراني، والشرطة العراقي، والاستقلال الإيراني، والغرافة القطري، (خارج السعودية).

وكان نادي النصر أعلن استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من السفر مع البعثة إلى بغداد، للمشاركة أمام الشرطة العراقي؛ بسبب مروره بوعكة صحية.

وخاض النجم البرتغالي مع النصر في الموسم الجديد 5 مباريات، أحرز خلالها 4 أهداف مع تقديم تمريرتين حاسمتين.

ويطمح فريق النصر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله على ملعبه في الأول بارك أمام الأهلي في ثالث جولات دوري روشن.

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة؛ إذ التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وفاز "العالمي" بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي، ويحقق الفوز على الهلال ليتوّج باللقب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة النصر والشرطة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت بغداد، وتذاع عبر قنوات SSC Extra 1 HD، وbeIN AFC، والكأس القطرية.