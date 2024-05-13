"مباراة الحسم".. مدرب توتنهام غاضب من جماهير فريقه ولا حل للسيتي سوى الفوز

شفق نيوز/ ما تزال سيناريوهات الدوري الإنجليزي الممتاز، غير واضحة الملامح من حيث البطل الذي سيتربع على عرش الدوري هذا الموسم حيث يدخل مرحلة الحسم، مساء الثلاثاء، عندما يخوض الوصيف مانشستر سيتي مباراته المؤجلة أمام توتنهام هوتسبر، والتي يطمح فيها للصعود إلى الصدارة، قبل الجولة الأخيرة من الدوري الأحد.

وسيستضيف توتنهام الذي يسعى لحجز المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، نادي مانشستر سيتي، الذي يسعى للصدارة.

سيناريو المباراة

في حال فوز توتنهام: سيحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز في الجولة الأخيرة على وست هام، بالإضافة إلى تعادل أو هزيمة أرسنال أمام إيفرتون.

في حال التعادل: سيحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز في الجولة الأخيرة على وست هام، بالإضافة إلى تعادل أو هزيمة أرسنال أمام إيفرتون. أو في حال أرسنال على إيفرتون، فسيتعين على مانشستر سيتي الفوز بثلاثة أهداف أكثر من فوز أرسنال.

في حال فوز مانشستر سيتي: سيحتاج مانشستر سيتي للفوز على وست هام لتحقيق اللقب، أو التعادل في حالة تعادل أرسنال مع إيفرتون.

تصريحات نارية

وفي مفارقة غريبة، يبدو أن عددا كبيرا من جماهير توتنهام، ستشجع مانشستر سيتي للفوز على فريقها، وذلك لمنع أرسنال، الغريم التقليدي، من تحقيق اللقب.

هذه الظاهرة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت غضب مدرب توتنهام أنجي بوستيكوغلو، الذي قال: "لن أفهم أبدا كيف سيقوم مشجعون بتشجيع فريق ضد فريقهم. أتمنى ألا يحصل ذلك في المباراة".

ومن جهته، قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن عدم فوز فريقه بالمباراة ضد توتنهام، ببساطة، سيعني خسارة الدوري.

استاد توتنهام سيحتضن المواجهة المرتقبة مساء الثلاثاء، والتي يعتبرها المراقبون، المباراة الأهم في البريميرليغ هذا الموسم.