"مبادرة وفاء".. فيصل احمد راضي يحرك سنتر مباراة الزوراء

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الاثنين، عن ما سمتها "مبادرة وفاء واعتزاز" برموزها الرياضيين الراحلين والذين خدموا النادي سنوات طويلة .

وقال عضو ادارة النادي ومشرف فريق الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن افتتاح ملعب نادي الزوراء سيكون بشكل مختلف، مبيناً أن الدعوة وجهت إلى شخصيات رياضية واعلامية وفنية وسياسية للتواجد في الملعب خلال افتتاحه يوم غد الثلاثاء عبر لقاء فريقي الزوراء والديوانية ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الكرة الممتاز .

وأضاف عبد الرزاق، أن الادارة اعدت مفاجأة للجمهور وهي أن تكون تحريك السنتر (ضربة البداية) عبر فيصل نجل اللاعب الراحل احمد راضي .

وأضاف أنه كان من المقرر أن يغادر فيصل العراق صباح يوم غد الثلاثاء أي يوم المباراة، لكن بمبادرة من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس النادي فلاح حسن قررت تاجيل سفرته مع عائلته الى مابعد اللقاء.

ومضى قائلاً، إن النادي هيأ قميصاً خاصاً يحمل شعار الزوراء لفيصل كتب عليه اسمه فيصل احمد راضي، ويحمل رقم والده (8) الراحل احمد راضي، مبيناً أن ذلك يعد تكريماً وتخليداً لوالده الذي خدم النادي والكرة العراقية سنوات طويلة .

وتوفي نجم كرة القدم العراقية "احمد راضي" في احدى مستشفيات العاصمة بغداد صباح يوم 21 حزيران 2020 بسبب مضاعفات مرض كورونا عن 59 عاماً.

والخميس الماضي، افتتحت وزارة الشباب والرياضة العراقية، النصب التذكاري لنجم الكرة الراحل "أحمد راضي" أمام بوابة ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد.

كما وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الاحد، بمتابعة احتياجات عائلة نجم كرة القدم العراقية الراحل أحمد راضي.