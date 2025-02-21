مبابي يُصعِّد من معركته ضد باريس.. ومحاميته تفجر مفاجأة عن "اتفاق الرحيل"

شفق نيوز/ ظهرت تطورات جديدة بشأن قضية النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الحالي، بعد قرار القضاء الفرنسي بحرمانه من مستحقاته لدى ناديه السابق، باريس سان جيرمان.

وتبلغ هذه المستحقات 55 مليون يورو، وهي قيمة الرواتب والمكافآت التي كان يستحقها في الموسم الأخير له مع النادي الباريسي.

على الرغم من الأداء المميز لمبابي مع ريال مدريد، حيث قاد الفريق للفوز على مانشستر سيتي والتقدم إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه تعرض لصدمة قوية بعد رفض لجنة الاستئناف العليا بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم طعنه ضد قرار عدم دفع هذه المستحقات.

إدارة باريس سان جيرمان أكدت أنها ليست ملزمة بدفع هذا المبلغ بسبب اتفاق سابق تم التوصل إليه مع مبابي في 2023.

الاتفاق ينص على أن اللاعب سيتنازل عن المكافآت البالغة 55 مليون يورو إذا غادر النادي بشكل مجاني بنهاية موسم 2023-2024 دون تعويض انتقال.

ومع ذلك، يصر فريق الدفاع الخاص بمبابي على أن مثل هذا الاتفاق لم يتم توقيعه رسميا أو تسجيله وفقا للقوانين المعمول بها.

في تصريح لوكالة "فرانس برس"، كشفت محامية مبابي، دلفين فيرهيدن، أن اللاعب لم يوقع أي اتفاق رسمي مع بي إس جيرمان في صيف 2023.

وأشارت إلى أن قوانين العمل تتطلب وجود ملحق رسمي لتعديل العقد أو الأجر، وأن هذا الملحق يجب اعتماده خلال 15 يوما من توقيعه ليصبح قانونيا، بما أن ذلك لم يحدث، فإن جميع المناقشات تعتبر باطلة.

رغم الإشارة السابقة من مبابي نفسه إلى وجود اتفاق، تؤكد المحامية أن الاتفاق غير قانوني وغير مكتمل.

وأضافت، "لا يمكننا التعامل مع بي إس جيرمان كما لو كان ناديا هاويا لا يعرف القواعد".

وأوضحت أن حقوق مبابي تشمل الثلث الثالث من مكافأة التوقيع، والتي تقدر بـ36.66 مليون يورو، بالإضافة إلى رواتب الشهور الثلاثة الأخيرة (أبريل ومايو ويونيو) التي تصل إلى 18.75 مليون يورو، مما يجعل إجمالي المطالب 55 مليون يورو.

وفي ختام القضية، لم تستبعد المحامية اللجوء إلى المحكمة العمالية لاسترداد الحقوق المالية لمبابي، مشددة على أنهم لا يسعون لتسوية ودية مع إدارة باريس سان جيرمان.