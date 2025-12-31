مبابي يودع الملاعب مؤقتاً.. ريال مدريد يكشف وضعه الصحي

شفق نيوز- مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، إصابة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي في الركبة اليسرى.

وقال النادي في بيان، إن مبابي خضع لفحوصات طبية أظهرت إصابته بالتواء في ركبته اليسرى، على أن يتم متابعة تطور حالته.

ولم يكشف الفريق الملكي عن مدة غياب نجمه عن الملاعب، في حين قال موقع "يورو سبورت" إن مدة غيابه المتوقعة قد تمتد لثلاثة أسابيع.

ومن المرجح أن يغيب مبابي عن مباريات مسابقة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في السعودية من 7 إلى 11 كانون الثاني/ يناير 2026.

وشارك كيليان مبابي (27 عاماً) بقميص نادي ريال مدريد في 24 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الحالي (2025-2026)، سجل خلالها 29 هدفاً إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.