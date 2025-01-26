مبابي يهزم رونالدو برقم جديد مع ريال مدريد ويعادل "الظاهرة"

شفق نيوز/ سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد 3 أهداف في مرمى بلد الوليد أمس السبت في الدوري الإسباني ليعيد بذلك الأذهان إلى الظاهرة رونالدو.

وأنهى ريال مدريد اللقاء 3 - صفر بفضل الدولي الفرنسي الذي أحرزها جميعها ليكون رابع لاعب يسجل هاتريك مع الفريق في أقل من 21 مباراة.

وشملت قائمة نجوم الريال الذين سجلوا ثلاثيات في أقل من 21 مباراة، الهولندري رود فان نستلروي الذي سجل ثلاثية في ثاني مبارياته مع الفريق الأبيض، يليه الويلزي غاريث بيل الذي جاءت ثلاثيته في المباراة التاسعة بينما أحرز مهاجم توغو إيمانويل أديبايرو الهاتريك في مباراته الرابعة عشرة، قبل أن يتساوى مبابي مع الظاهرة البرازيلي رونالدو في تسجيلهم الهاتريك في المباراة التاسعة عشرة.

وعلى الرغم من صدارة البرتغالي كرستيانو رونالدو لترتيب هدافي ريال مدريد تاريخيا وحصوله على هداف الدوري الإسباني 3 مرات إلا أنه لم يعرف الهاتريك الأول مع الفريق العاصمي إلا بعد 9 أشهر من انضمامه وكانت في مرمى مايوركا في 2010.

ويملك مبابي حتى الآن 21 هدفا في 31 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد ويفصله عن هداف الدوري الإسباني البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا واحدا.