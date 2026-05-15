مبابي ينفجر بوجه أربيلوا ويمدح ألونسو

شفق نيوز- مدريد

فاجأ كيليان مبابي، الجميع بتصرفاته خلال مباراة ناديه ريال مدريد أمام أوفييدو، ثم خرج للحديث علنًا، وكشف كل أوراقه فيما أصبح صراعًا واضحًا مع مدربه ألفارو أربيلوا.

وخلال المباراة، لفتت تصرفات مبابي، الأنظار بشكل كبير، بسبب ضحكاته على مقاعد البدلاء، ثم أثناء نزوله إلى أرض الملعب كبديل.

وبدا مبابي، وكأنه يعيش مباراته الخاصة، مبتسمًا طوال الوقت، وخرج من الملعب بعد صافرة النهاية، ووقف للحديث في المنطقة المختلطة.

ونشرت صحيفة "سبورت" تصريحات مبابي، حيث قال "كان من المؤسف بالنسبة لي ألا ألعب الكلاسيكو. أحب اللعب ضد برشلونة، ودائمًا ما أسجل أمامهم".

وتابع "صافرات الاستهجان؟ لا يمكننا تغيير آراء الناس، إنها مجرد طريقة للتعبير عن رأيهم. لا يمكننا تغيير ذلك. هذا أمر طبيعي في حياة لاعب مشهور مثلي. إنه رأي الجماهير، ولا يجب أخذه بشكل شخصي، لن يموت أحد الليلة".

وأوضح مبابي "لم ألعب أساسيًا أمام ريال أوفييدو، لأن المدرب قال لي إنني المهاجم الرابع في الفريق، خلف ماستانتونو وفينيسيوس وجونزالو".

ولفت "أنا بخير، وكنت جاهزًا لأكون أساسيًا. اسألوا المدرب. لقد قال لي إنني المهاجم الرابع. أنا أفضل التحدث هنا، أعلم أن الكثيرين لا يتحدثون. أفضل أن أتحدث بنفسي".

ثم أضاف لاحقًا "ليست لدي أي مشكلة مع أربيلوا. يجب تقبل قرار المدرب. عليّ أن أعمل لأكون أفضل من ماستانتونو وفينيسيوس وجونزالو".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أصر مبابي أيضًا على توضيح ما حدث معه في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك رحلته خلال فترة الأزمة الرياضية للفريق.

وقال اللاعب الفرنسي "كان لدي تصريح من النادي لعدم البقاء في مدريد أثناء إصابتي. ولم أكن اللاعب الوحيد الذي لم يكن موجودًا في العاصمة الإسبانية. علينا تقبل الأمور وتغيير الوضع".

وعندما سأله أحد الصحفيين عن العطلة، رد مباشرة "عطلة؟ أنت لا تعرف إن كنت قد ذهبت في عطلة أصلًا".

وزاد مبابي "يؤلم كثيرًا ألا نفوز بأي شيء. أشعر أننا كنا نملك هيكلًا واضحًا لأسلوب اللعب ثم فقدناه، يجب علينا أن نتعلم ونتقبل الانتقادات".

ولفت "رحيل تشابي؟ ليس من مسؤوليتي. يجب الدفاع عن النادي بأفضل طريقة ممكنة. أنا أتحدث عما أراه في الملعب. لدي علاقة رائعة مع ألونسو، وسيكون مدربًا كبيرًا، لكنه أصبح من الماضي. علينا النظر إلى الأمام".

ورغم كل ذلك، دافع مبابي، عن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، بقوله "هو أفضل رئيس ناد في العالم، ونحن محظوظون بوجوده".

وتابع "من الصعب قليلًا الطريقة التي تعامل بها الناس معه، بعد كل ما قدمه، من الطبيعي أن يبدي الناس آراءهم، لكن لا يجب أن ينسوا كل ما فعله بيريز، إنه أسطورة وشرف لنا أن يكون هنا".

وعن إصابته في الركبة، علق "ريال مدريد لا يخطئ أبدًا. علاقتي مع النادي ممتازة وهناك تواصل دائم، لكن أكثر ما يؤلمني هو أن الناس يعتقدون أنني لم أكن أريد اللعب. ثم كانوا يقولون إنني ألعب 90 دقيقة في كأس الملك وإن ذلك لا معنى له، وبعدها خسرنا أمام منافس بالمستوى نفسه، ثم عندما أُصاب يقولون إنني لا أريد اللعب. إذًا، هل أريد اللعب أم لا؟".

ولم تتوقف تصريحاته الحادة، وأوضح "أنا لا أشاهد المؤتمر الصحفي للمدرب لأعرف ماذا قال. لدي قنوات فرنسية في المنزل، وليس إسبانية. لا أرى ما يقوله".

وبشأن مشاجرة فالفيردي وتشواميني، علق "لم أكن موجودًا، لذلك لا أستطيع تأكيد ما إذا كان الأمر قد حدث. غادرت من دون أن أعرف ماذا جرى. كنت مصابًا ولم أكن مع الفريق".

وأتم "مسؤوليتي الوحيدة هي أن ألعب بشكل جيد. أنا دائمًا سأسجل الأهداف، فهذا ما أجيده أكثر من أي شيء آخر".