مبابي يغيب عن مواجهتي فرنسا المقبلتين بدوري الأمم الأوروبية

شفق نيوز/ أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشامب، يوم الخميس، غياب مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي عن تشكيلة الفريق للمواجهتين المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية.

وقال ديشامب إن "مبابي لن ينضم للتشكيلة التي ستواجه منتخبي إسرائيل وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ولم يوضح ديشان ما إذا كان مبابي، الذي شارك مع ناديه في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، مصابا مشيرا إلى أن قراره سيسري "لمرة واحدة" وأن اللاعب "أراد الانضمام" للفريق.

وضمت قائمة منتخب فرنسا كلا من ماينان، سامبا، شوفالييه، كوندي، كوناتي، كلوس، ديني، ويسلي فوفانا، ساليبا، أوباميكانو، كامافينجا، جيندوزي، كانتي، مانو كونيه، رابيو، زاير إيمري، باركولا، ديمبلي، مواني، نكونكو، أوليسي، ماركوس تورام.

وسيلعب منتخب الديوك ضد إسرائيل وإيطاليا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.