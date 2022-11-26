مبابي يعادل ميسي بتسجيل الاهداف في كأس العالم

شفق نيوز/ نجح نجم منتخب فرنسا كليان مبابي، مساء اليوم السبت، بمعادلة اهداف الاسطورة الارجنتيني ليونيل ميسي المسجلة في بطولات كأس العالم، بعد ان وصل الى الهدف السابع.

وفي متابعة لوكالة شفق نيوز، بات مبابي شريكاً لميسي في عدد الأهداف التي سجلاها في مونديال قطر، بعد أن تمكن من تسجيل هدفين في مرمى منتخب الدنمارك بمباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم 2022 الجارية حاليا في قطر.

ووضع هذا الفوز منتخب فرنسا في صدارة المجموعة D برصيد 6 نقاط من فوزين وبانتظار مباراة أمام تونس لا تؤثر نتيجتها على التأهل لدور الـ 16.

كما تم اختيار الفرنسي مبابي نجما لمباراة اليوم التي جمعت فرنسا والدنمارك والتي انتهت بفوز فرنسا 2-1.