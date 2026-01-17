مبابي يرفض العودة.. هل ما يزال مصاباً؟

شفق نيوز- متابعة

كشفت تقارير صحفية أن مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي، يصرّ على عدم العودة للمشاركة في المباريات قبل التعافي الكامل من إصابة في الركبة، ما يرجّح غيابه عن مواجهة فريقه أمام ليفانتي، المقررة يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي لا يرغب في المجازفة بلياقته البدنية، مؤكدة أن مشاركته في مباراة ريال مدريد المقبلة بدوري أبطال أوروبا أمام موناكو لا تزال غير مؤكدة، إذ يفضّل اللاعب العودة فقط عند شعوره براحة تامة في ركبته اليسرى.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً قد شارك كبديل في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي خسره ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 3-2، في أول ظهور له خلال عام 2026، عقب تعافٍ جزئي من الإصابة التي خضع بسببها لفحص بالرنين المغناطيسي في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من أهمية مباراة السوبر، نقلت التقارير أن مبابي لا يندم على المشاركة فيها، لكنه لن يخاطر بمستقبله البدني مع اقتراب المرحلة الحاسمة من الموسم، خصوصاً في ظل تطلعه للمشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم المقبلة.

من جهته، أكد مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، أن مبابي سيكون على الأقل ضمن قائمة الفريق لمواجهة ليفانتي، الذي يحتل المركز التاسع عشر في ترتيب الليغا.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي مقتضب: "مبابي في حالة أفضل، وسيكون ضمن التشكيلة".