مبابي يرحب بالتجديد مع باريس

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لا يمانع تجديد تعاقده مع النادي الباريسي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مبابي وإدارة باريس، تربطهما حاليا علاقة ودية وجيدة، ولا يستبعد الطرفان إمكانية تجديد التعاقد الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2024.

وأضافت الصحيفة "من غير المحتمل أن يبدأ اللاعب وناديه أي مفاوضات لتجديد التعاقد قبل الربع الأول من العام الجديد".

وكشفت أيضا أن إدارة النادي الباريسي لديها ثقة كبيرة بأنه مهما كان القرار النهائي لمبابي بشأن التجديد من عدمه، فإن الاتفاق المالي بين ناصر الخليفي رئيس النادي وكيليان في أغسطس/آب الماضي، يحمي "بي إس جي" من فكرة رحيله مجانا أو دون تعويض مالي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن مستقبل كيليان مبابي (24 عاما) داخل النادي الباريسي يبقى ملفا مثيرا، ويتجنب مسؤولو باريس الحديث عنه علنا، في ظل رفض اللاعب تفعيل بند التمديد لموسم ثالث حتى 2025.

وختمت "ليكيب" تقريرها بأن مستقبل مبابي الغامض، يثير أيضا فضول المنتمين لريال مدريد الإسباني.