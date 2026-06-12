مبابي يثير الجدل بشأن بطل أفريقيا

شفق نيوز-متابعة

أثار نجم منتخب فرنسا، كليان مبابي، الجدل خلال حديثه عن المواجهة المرتقبة بين منتخب بلاده ونظيره السنغالي في كأس العالم 2026، بعدما تطرق إلى الجدل القائم بشأن هوية بطل أفريقيا.

ويستهل المنتخب الفرنسي مشواره في المجموعة التاسعة من البطولة بمواجهة السنغال يوم الثلاثاء 16 حزيران، فيما يلتقي المنتخب العراقي مع النرويج ضمن المجموعة ذاتها.

وتحدث مبابي عن صعوبة المواجهة الافتتاحية، مشدداً على أهمية تحقيق بداية قوية في المونديال لتعزيز حظوظ فريقه في المنافسة.

وقال مهاجم فرنسا، في تصريحات لشبكة "إم 6" الفرنسية: "من الجيد أن نبدأ البطولة بمواجهة السنغال، إنهم أبطال أفريقيا، أو ربما لا أعرف إن كانوا هم أم المغرب، لذلك سنحاول البقاء بعيداً عن هذا الأمر".

وتراجع مبابي، سريعاً عن توصيف السنغال بطلةً للقارة، في إشارة إلى القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي، والتي تقدمت بها السنغال في آذار/مارس الماضي على خلفية نزاع يتعلق باللقب القاري، وسط ترقب لصدور القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طالب فيه باحتساب نتيجة نهائي كأس أفريقيا 2025 لصالحه، على خلفية انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي عقب اعتراضهم على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة لصالح "أسود الأطلس".

وبالفعل، جُردت السنغال من اللقب بقرار إداري صادر عن الاتحاد الأفريقي، فيما احتُسب اللقب لصالح المغرب.

وفي سياق آخر، أكد مبابي، في المقابلة ذاتها، أن مواجهة الأرجنتين لن تمثل "هوساً بالنسبة لمنتخب فرنسا" بعد خسارة نهائي مونديال 2022، مشيداً بالمدرب الحالي ديشامب وأسلوبه في القيادة.