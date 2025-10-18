مبابي ويامال.. صراع مبكر على الكرة الذهبية في الكلاسيكو

شفق نيوز- متابعة

تبقى مباريات الكلاسيكو بين عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، عامرة دائما بالمواجهات المباشرة بين نجوم الفريقين في مختلف الخطوط.

ويحل الفريق الكتالوني، حامل لقب الليغا، وبطل الثلاثية المحلية في الموسم الماضي، ضيفا على ريال مدريد يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري على ملعب "سانتياغو برنابيو" في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني.

ستكون القمة الإسبانية في برنابيو، معقل الملكي، مسرحا لمواجهة جديدة بين نجمين من العيار الثقيل، لامين يامال موهوب برشلونة ومنتخب إسبانيا الشاب، والفرنسي كيليان مبابي، هداف العملاق المدريدي ونجمه الأول في الموسمين الحالي والماضي.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة بين يامال ومبابي، جولة مبكرة للغاية في سباق التنافس بينهما على الترشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بالعام المقبل 2026.

وتفوق يامال بشكل واضح على مبابي في السباق الأخيرة بحلوله ثانيا خلف عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، والفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بينما حل مبابي في المركز السابع.

أما في العام الماضي 2024، حل يامال في المركز الثامن بينما تواجد مبابي في المركز السادس بعد آخر مواسمه مع ناديه السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما تفوق يامال على مبابي بشكل كاسح في الموسم الماضي، حيث ساهم النجم الشاب البالغ من العمر 18 عاما في تتويج فريقه الكتالوني بثلاثية الدوري وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وتوهج يامال في تحقيق 4 انتصارات بالكلاسيكو في وجود كيليان مبابي بقميص الريال، حيث فاز برشلونة 4-0 و4-3 في مباراتي الدوري، وتفوق 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم أوائل العام الجاري على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة السعودية، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا ساهم يامال في فوز برشلونة على الريال 3-2 على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

فيما تفوق يامال على مبابي بخماسية دون رد في المواجهات المباشرة في الموسم الماضي 2024-2025، حيث أكمل فرحته بفوز دولي مثير، تغلبت خلاله إسبانيا على فرنسا 5-4 في الدور قبل النهائي بدوري أمم أوروبا في حزيران/ يونيو الماضي، بينما كان التعادل 1-1 حاضرا بينهما في الموسم قبل الماضي 2023-2024.

وتبادل يامال و مبابي الاحتفال بالفوز خلال مباراتي برشلونة وباريس سان جيرمان في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز البارسا بنتيجة 2-3 ذهابا على ملعب "حديقة الأمراء" في فرنسا، بينما رد سان جيرمان بفوز عريض إيابا 4-1 على ملعب لويس كومبانيس في مونتجويك بكتالونيا.

ورغم صغر سنه، شارك يامال في 7 مباريات كلاسيكو، حقق خلالها 4 انتصارات مقابل ثلاث هزائم، وسجل 3 أهداف إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

ولا يبقى كيليان مبابي غريبا على أجواء مواجهة برشلونة سواء في الكلاسيكو أو ناديه السابق باريس سان جيرمان، حيث لعب قائد منتخب فرنسا 8 مباريات أمام برشلونة، حقق خلالها فوزين مقابل تعادل وخمس هزائم، وسجل 11 هدفا مع تمريرة حاسمة.

ومن أصل 4 مواجهات كلاسيكو، هز كيليان مبابي الشباك في 3 مباريات، أما يامال فقد هز الشباك في 3 مباريات من أصل 7 مواجهات كلاسيكو شارك بها.

ولكن قبل الكلاسيكو القادم، فإن كفة كيليان مبابي تبدو الأقوى والأرجح، حيث سجل 14 هدفا في 10 مباريات بقميص ريال مدريد هذا الموسم بواقع 9 أهداف في أول 8 جولات بالدوري الإسباني مقابل 5 أهداف في أول مباراتين للفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا.

أما يامال بدأ الموسم الجاري بأداء وحصيلة باهتة في ظل كثرة إصاباته، حيث اكتفى بتسجيل هدفين مع 4 تمريرات حاسمة خلال مشاركته في 5 مباريات فقط بواقع هدفين في 4 مباريات ببطولة الدوري، بينما لم يهز الشباك بعد في دوري أبطال أوروبا خلال مشاركته في مواجهة وحيدة أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بينما غاب عن مواجهة باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

ويسابق لامين يامال الزمن للتعافي من إصاباته، ليكون جاهزا للكلاسيكو، بينما يعاني مبابي مؤخرا من آلام طفيفة في كاحل القدم، ويأمل أن يستغل انطلاقته القوية هذا الموسم في كسر أنف يامال الذي يتفوق بنتيجة 6-1 في المواجهات المباشرة على مدار الموسمين الحالي والماضي، ليكسب النجم الفرنسي جولة مبكرة في صراع الكرة الذهبية الذي سيمتد لأشهر طويلة حتى نهاية الموسم الجاري 2026-2026.

وقبل انطلاق منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، يعتلي ريال مدريد قمة الترتيب برصيد 21 نقطة بعد 7 انتصارات وخسارة واحدة ثقيلة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-5، وسجل لاعبوه 19 هدفا مقابل 9 أهداف في مرماه.

أما برشلونة يحل ثانيا، برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل وخسارة ثقيلة في الجولة الماضية أمام إشبيلية بنتيجة 1-4، وسجل لاعبوه 22 هدفا مقابل 9 أهداف في مرماه.