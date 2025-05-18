مبابي وبيلينغهام يقودان ريال مدريد لعبور إشبيلية

شفق نيوز/ نجح ريال مدريد في تحقيق فوز معنوي مهم خارج الديار على حساب إشبيلية، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة لحظات حاسمة مبكراً، حين تلقى لويك بادي البطاقة الحمراء في الدقيقة 12، إثر عرقلته الصريحة للنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي كان في طريقه للانفراد بالحارس.

وتفاقمت معاناة الفريق الأندلسي بعد طرد ثاني في الدقيقة 48، كان من نصيب بيرنال بسبب تدخل عنيف على أوريلين تشواميني.

واستغل ريال مدريد النقص وفرض سيطرته حتى جاء هدف التقدم في الدقيقة 75، بعد مجهود كبير من لوكا مودريتش، الذي مرر كرة دقيقة إلى مبابي، ليهز الأخير الشباك ببراعة.

وفي الدقيقة 86، عزز جود بيلينغهام النتيجة بهدف ثانٍ بعد هجمة منسقة بدأت بعرضية من مونوز، ارتقى لها غونزالو غارسيا برأسية تحولت إلى تمريرة حاسمة تابعها بيلينغهام بهدوء داخل المرمى.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 41 نقطة، مستقراً في المرتبة الـ14، مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.