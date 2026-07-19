مبابي: ميسي سيسجل في إسبانيا

شفق نيوز- متابعة

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن ثقته في أن ليونيل ميسي، سيتمكن من تسجيل هدف في نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، وهو ما سيعيده إلى صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم بالتساوي معه.

وسجل مبابي، هدفين، خلال خسارة فرنسا أمام إنجلترا بنتيجة 4-6 في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث، لينفرد بالصدارة، في انتظار ما سيفعله ميسي أمام إسبانيا.

ونشرت صحيفة آس، تصريحات مبابي عقب اللقاء، حيث قال "ميسي سيسجل غداً، فهو يسجل دائماً".

وأوضح أن الإنجازات الفردية تأتي في المرتبة الثانية مقارنة بالإنجازات الجماعية، حتى وإن تعلق الأمر بلقب بحجم الهداف التاريخي لكأس العالم.

وتابع "كنت أفضل ألا أكون الهداف التاريخي لكأس العالم وأن ألعب مباراة الغد" في إشارة إلى النهائي الذي سيجمع الأرجنتين بإسبانيا، المنتخب الذي أقصى فرنسا من نصف النهائي.

وبعد التأخر بنتيجة 0-4 في الشوط الأول، قدم المنتخب الفرنسي، ردة فعل قوية في الشوط الثاني.

وعلق مبابي "لا أعرف ما الذي حدث، لقد شاهدنا شوطين مختلفين تماماً. في الشوط الأول لم نحترم هذا القميص، ولا أفهم ذلك، ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بما حدث. في الشوط الثاني لعبنا بمستوى عالٍ وأظهرنا شخصية أكبر. لقد فزنا بالشوط الثاني، لكننا لم نفز بالمباراة. كنت أتمنى أن نفعل ذلك من أجل المدرب ديشامب".