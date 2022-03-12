مبابي قريبا في ريال مدريد.. حلم الطفولة يتغلب على ضغوط باريس

شفق نيوز/ قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الاتفاق بين النجم الفرنسي، كليان مبابي، وريال مدريد قد يحدث في وقت قريب من الأسبوع المقبل، بعد فترات من الشد والجذب بين الفريقين.

وتحول مبابي إلى هدف رئيسي لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إذ أجل الفريق كل الصفقات للتركيز على إتمام التعاقد مع مبابي، بحسب الصحيفة.

وتقول الصحيفة إن المفاوضات تضاعفت بين الطرفين، وكل شيء يشير إلى أن الجمعة المقبل قد يكون موعدا لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

ونقلت الصحيفة أن مبابي سبق أن طلب تأجيل المفاوضات إلى حين انتهاء المباراتين بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

وتعرض كيليان لضغوط كبيرة لتوقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان لكنه يريد تحقيق حلم طفولته، وهو ارتداء قميص ريال مدريد.

وسيحصل مبابي على رسوم انتقال تتراوح بين 60 و80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه حوالي 25 مليون يورو في الموسم الواحد بعد خصم الضرائب.

وأسقط ريال مدريد بقيادة كريم بنزيمة باريس سان جيرمان في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية في مباراة الإياب فيما كان مبابي سجل هدف الفوز لفريق العاصمة الفرنسية في مباراة الذهاب وسجل الهدف الوحيد للفريق في مباراة العودة.