مبابي في برنابيو: حلم الطفولة تحقق وأصبحت فتى سعيد

شفق نيوز/ وقع النجم الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الثلاثاء، عقد انضمامه لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء،

وقال مبابي، لجماهير ريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياغو برنابيو، بمناسبة تقديمه رسميا لاعبا للنادي الملكي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، "سأهب حياتي لهذا النادي"، مؤكدا مرة أخرى أنه يُحقق "حلم" الطفولة.

وقال ابن الـ25 عاماً متحدثاً بالإسبانية بطلاقة "وجودي هنا أمرٌ لا يُصدّق. لقد حلمت لسنوات باللعب لريال مدريد واليوم أصبح حلمي حقيقة. أنا فتى سعيد".

وتابع مبابي قائلا "سأهب حياتي لهذا النادي ولهذا الشعار. أنا فخور بتحقيق حلمي وأن أصبح لاعباً في أفضل نادي في تاريخ كرة القدم".

وتم تقديم مبابي في حفل أسطوري في ملعب النادي بالعاصمة مدريد بحضور المدرب السابق للنادي، الفرنسي زين الدين زيدان.

وأجرى مبابي الفحص الطبي في المستشفى الجامعي سانيتاس لامور اليخا.

وكان ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، أعلن في وقت سابق أنه سيقدم مبابي، اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو.

واستقبل فلورنتينو بيريز رئيس النادي، الوافد الجديد في حفل التوقيع الرسميّ الذي سيربط مبابي مع نادي العاصمة للمواسم الخمسة المقبلة، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكان مبابي، البالغ من العمر 25 عاماً، أعلن رحيله عن نادي باريس سان جرمان الفرنسي في العاشر من مايو الماضي، بعد 7 سنوات قضاها مدافعاً عن ألوانه ونجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخه، حيث سجل 256 هدفاً في 308 مباريات في مختلف المسابقات.

كذلك نجح مبابي في إحراز جميع الألقاب المحلية مع سان جرمان، لكنه فشل في قيادته إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا، حيث وصل معه إلى النهائي عام 2020 قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف دون مقابل.