مبابي: تنتظرنا مباراة معقدة أمام العراق

شفق نيوز- متابعة

أكد نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، مساء الأحد، جاهزيته الكاملة لمواجهة العراق في كأس العالم، مشيراً الى أن منتخب بلاده يسير في الطريق الصحيح رغم صعوبة التحديات المقبلة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أوضح مبابي أن مركزه داخل الملعب لا يمثل أولوية بالنسبة له، قائلاً: "أشعر بحالة جيدة بدنياً وذهنياً، ويمكنني اللعب في الجهة اليمنى أو اليسرى، فموقعي ليس الأهم، بل المهم هو كيفية اللعب معاً وتنظيم أنفسنا في الحالة الهجومية".

وأضاف قائد المنتخب الفرنسي، أن الفوز في المباراة الأولى منح الفريق دفعة إيجابية، لكنه شدد على أن المواجهة المقبلة أمام العراق ستكون مختلفة وأكثر تعقيداً.

وأوضح: "حققنا الفوز في المباراة الأولى، لكن تنتظرنا مباراة معقدة أمام العراق. نحن نسير في الاتجاه الصحيح نحو أهدافنا، لكن لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث في مباريات كأس العالم".

وعند سؤاله عن إمكانية دخوله عالم التدريب بعد اعتزال كرة القدم، أشار مبابي إلى أنه لا يفكر في هذا الأمر حالياً، مؤكداً أن شغفه يتركز على متابعة اللعبة والاستمتاع بها.

وقال: "ليس بالضرورة، لا أفكر في أن أصبح مدرباً، أحب مشاهدة المباريات، وحياتي كانت دائماً تتمحور حول كرة القدم".

كما تحدث مبابي عن الضغوط التي ترافق المشاركة في بطولة بحجم كأس العالم، مبيناً أنه يحاول استثمار هذه التحديات بطريقة إيجابية.

وتابع: "هناك الكثير من الضغوط النفسية والعاطفية، لكنني أحاول الاستفادة من كل يوم أعيشه وإظهار أفضل ما لدي على هذه المنصة العالمية، واذا حققنا الفوز على العراق فسأكون قادراً على تقديم أقصى إمكاناتي".

وفيما يتعلق بتسجيله هدفين في المباراة الافتتاحية، أكد النجم الفرنسي أن ذلك لا يعكس كامل إمكاناته، قائلاً: "هدفان لا يكفيان لإظهار موهبتي على أكبر مسرح كروي، ما زلت أحتاج إلى المزيد".

وتطرق مبابي أيضاً إلى مباراته الدولية رقم 100 بقميص فرنسا، معتبراً أن تمثيل بلاده في كأس العالم يعد أكبر شرف يمكن أن يناله أي لاعب.

وأضاف: "هذا هو كأس العالم، ولا توجد منافسة أكبر من هذه البطولة، أنه شرف كبير لي أن أمثل بلادي في أعظم بطولات كرة القدم".

وسأل أحد الصحفيين مبابي عن زميله عثمان ديمبيلي وإمكانية ظهوره بمستوى مميز أمام العراق، ليشيد قائد المنتخب الفرنسي بزميله مؤكداً أن تأثيره يتجاوز لغة الأرقام والإحصائيات.

وقال: "ربما لا تظهر مساهماته دائماً في الإحصائيات، لكنه لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، أمام السنغال كنت أنا وأوليسي حاسمين في الشوط الثاني، لكن عثمان قدم عملاً كبيراً، الجميع يثق به، وهو لاعب أساسي معنا منذ سنوات".

واختتم مبابي حديثه بالإشارة إلى أن ديمبيلي لا يزال يستعيد كامل جاهزيته بعد الإصابة، مؤكداً ثقته بقدرته على تقديم أداء قوي في المباراة المقبلة، قائلاً: "لا تنسوا أنه عاد مؤخراً من الإصابة ويتحسن تدريجياً وأنا واثق من أنه سيقدم مباراة جيدة وسيكون مؤثراً أمام العراق".

ويدخل المنتخب العراقي اللقاء عند الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء باحثاً عن تعويض خسارته الافتتاحية أمام النرويج بنتيجة 4-1، وإنعاش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

فيما يسعى المنتخب الفرنسي إلى مواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه على السنغال بنتيجة 3-1، بفضل تألق نجميه كيليان مبابي ومايكل أوليسي.