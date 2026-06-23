مبابي بعد مواجهة العراق "الطويلة": كانت ليلة مرهقة وعتبي على المنظمين

شفق نيوز- متابعة

أفصح النجم الفرنسي وقائد منتخب الديوك كيليان مبابي، عن انزعاجه مما حدث من تأخير طويل في استراحة بين الشوطين في لقاء منتخب بلاده أمام المنتخب العراقي، بسبب سوء الطقس، معبرا عن عتبه على منظمي البطولة.

وقال مبابي في تصريحات عقب مباراة منتخب العراق، ان اللقاء كان أمسية طويلة ومرهقة عاطفيًا وذهنياً، مشيراً إلى أن البقاء في حالة تركيز داخل غرف الملابس لمدة ساعتين كان أمراً صعباً على جميع اللاعبين، رغم الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على الجاهزية.

واضاف مبابي أن لديه عتباً بسيطاً على المنظمين، موضحاً أنهم ركزوا على تنظيف الجهة الدفاعية وتركوا الجهة الهجومية غارقة بالمياه، وهو ما أدى الى بطء نسق اللعب، معتبراً ذلك خطأً في تعليمات العناية بأرضية الملعب.

وفي ما يتعلق بالمقارنة مع الارجنتيني ليونيل ميسي، قال مبابي، ليو يسجل دائماً، لكنني لا أركز على ما يفعله، وكل ما يشغلني هو مساعدة فريقي والتسجيل للوصول إلى مستواه، وما زال أمامنا طريق طويل وسنفعل كل ما يلزم من أجل الفوز.

وانتهت المباراة بين الديوك الفرنسية وأسود الرافدين بانتصار الأول بثلاثية نظيفة سجل مبابي اثنين منها، ليضع فريقه في صدارة المجموعة وفي الدور القادم من المونديال.