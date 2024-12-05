مبابي: انا سبب الهزيمة وأمر بظروف صعبة

شفق نيوز/ أقر الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بأنه يمر بفترة صعبة بعدما أهدر ركلة جزاء أخرى، في المباراة التي خسرها ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو 1-2 في الدوري الإسباني، والتي بسببها تراجع الفريق قليلا خلف برشلونة المتصدر.

وتصدى يولين أغيريزابالا، حارس بلباو لركلة الجزاء التي سددها مبابي في الدقيقة 68، بعدها أهدى لاعب الريال فيديريكو فالفيردي، فريق بلباو هدف الفوز عقب فقده الكرة ليسمح لغوركا غوروزيتا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 80.

وكتب مبابي على "إنستغرام": نتيجة سيئة. خطأ كبير في مباراة حيث تكون جميع التفاصيل بها مهمة. أتحمل المسؤولية كاملة عن الخسارة. لحظة صعبة ولكنه أفضل وقت لتغيير هذا الوضع وإظهار من أكون.

وسدد مبابي ركلة الجزاء في الناحية اليمنى وتمكن أغيريزابالا من التصدي لها.

وقال أغيريزابالا: كنا نعلم أنه يسدد ركلات الترجيح بشكل جيد. أهدر آخر ركلة جزاء واعتقدت أنه سيختار نفس الزاوية ولحسن الحظ هذا ما حدث.

كان مبابي، الذي تم إلغاء هدف له في الدقيقة 13 بسبب التسلل، أهدر ركلة جزاء في المباراة التي خسرها الريال أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ولم يسدد مبابي ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق في الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، ولكنه سجل في المباراة التي فاز بها الريال على خيتافي بهدفين نظيفين ليقلل الضغوط عليه وعلى النادي.

وكانت هذه مباراة أخرى غير موفقة للنجم الفرنسي، الذي يواصل المعاناة في موسمه الأول منذ انضمامه للريال.