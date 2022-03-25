ما هي حظوظ المنتخب العراقي في التأهل لملحق كأس العالم؟

شفق نيوز/ يتوجب على المنتخب العراقي، الظفر بنقاط مباراة سوريا المقرر إقامتها في الـ29 من الشهر الجاري كي يضمن التأهل لملحق كأس العالم.

وسينتظر العراق ايضا نتيجة مباراة الامارات وكوريا الجنوبية ففي حالة تعادل الفريقين يضمن العراق التأهل للملحق.

اما منتخب الامارات فيحتاج اما الفوز على كوريا الجنوبية او تعادل منتخب العراق اوخسارته أمام منتخب سوريا .

وفي حال تاهل المنتخب العراقي للملحق سيواجه منتخب استراليا ثالث المجموعة الاسيوية الثانية وفي حال فوزه سيواجه واحدة من الفرق الثلاثة المتنافسة للمركز الخامس من قارة امريكا الجنوبية للملحق وهي بيرو وتشيلي وكولومبيا .

يذكر أن عدد مقاعد قارة آسيا في كأس العالم 2022 هي 4 ونصف، لكن هذا العام زاد مقعد من القارة الصفراء.

واشتعل الصراع بعد فوز المنتخب العراقي على الامارات بهدف دون رد على بطاقة الملحق الآسيوي بين منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط، والعراق الرابع بـ8 نقاط، ثم لبنان الخامس بـ6 نقاط.