سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ما هي حظوظ المنتخب العراقي في التأهل لملحق كأس العالم؟

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-25T13:31:59+0000
ما هي حظوظ المنتخب العراقي في التأهل لملحق كأس العالم؟

شفق نيوز/ يتوجب على المنتخب العراقي، الظفر بنقاط مباراة سوريا المقرر إقامتها في الـ29 من الشهر الجاري كي يضمن التأهل لملحق كأس العالم.

وسينتظر العراق ايضا نتيجة مباراة الامارات وكوريا الجنوبية ففي حالة تعادل الفريقين يضمن العراق التأهل للملحق.

اما منتخب الامارات فيحتاج اما الفوز على كوريا الجنوبية او تعادل منتخب العراق اوخسارته أمام منتخب سوريا .

وفي حال تاهل المنتخب العراقي للملحق سيواجه منتخب استراليا ثالث المجموعة الاسيوية الثانية وفي حال فوزه سيواجه واحدة من الفرق الثلاثة المتنافسة للمركز الخامس من قارة امريكا الجنوبية للملحق وهي بيرو وتشيلي وكولومبيا .

يذكر أن عدد مقاعد قارة آسيا في كأس العالم 2022 هي 4 ونصف، لكن هذا العام زاد مقعد من القارة الصفراء.

واشتعل الصراع بعد فوز المنتخب العراقي على الامارات بهدف دون رد على بطاقة الملحق الآسيوي بين منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط، والعراق الرابع بـ8 نقاط، ثم لبنان الخامس بـ6 نقاط.

related

ادفوكات: لن اتابع الدوري العراقي

Date: 2021-09-12 18:02:44
ادفوكات: لن اتابع الدوري العراقي

مدربون عراقيون: أمل التأهل مازال قائماً ومباراة لبنان بوابة لكسب النقاط المتبقية

Date: 2022-02-01 07:59:21
مدربون عراقيون: أمل التأهل مازال قائماً ومباراة لبنان بوابة لكسب النقاط المتبقية

مختصون بالشأن الكروي يشيدون بقدرة شهد على تجاوز عقبة الإمارات

Date: 2022-03-24 08:03:44
مختصون بالشأن الكروي يشيدون بقدرة شهد على تجاوز عقبة الإمارات

يحيى علوان: وضع المنتخب غير مطمئن ولم نرَ لادفوكات قدرات تدريبية مؤثرة

Date: 2021-10-08 12:20:18
يحيى علوان: وضع المنتخب غير مطمئن ولم نرَ لادفوكات قدرات تدريبية مؤثرة

"الوقت حرج".. ثلاثة اسماء لحماية عرين الاسود في التصفيات الاسيوية

Date: 2021-08-05 06:27:28
"الوقت حرج".. ثلاثة اسماء لحماية عرين الاسود في التصفيات الاسيوية

الرياضة النيابية: المستلزمات المتوفرة لمدرب ولاعبي المنتخب ستؤهلهم لكأس العالم

Date: 2021-09-02 09:52:46
الرياضة النيابية: المستلزمات المتوفرة لمدرب ولاعبي المنتخب ستؤهلهم لكأس العالم

باسل كوركيس: لم أبلغ بقرار استبعادي من المنتخب وادفوكات لم يستدع أي لاعب لحد الآن

Date: 2021-09-13 11:26:01
باسل كوركيس: لم أبلغ بقرار استبعادي من المنتخب وادفوكات لم يستدع أي لاعب لحد الآن

كرار بدلا من ناطق في تشكيلة المنتخب العراقي

Date: 2021-10-03 07:25:49
كرار بدلا من ناطق في تشكيلة المنتخب العراقي