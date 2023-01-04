ما قيمة الجوائز المالية المخصصة لبطولة خليجي 25؟

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن قيمة الجوائز المالية المخصصة لبطولة كأس خليجي 25 المقررة انطلاقها في البصرة الجمعة المقبل.

وبحسب بيانات للإتحاد، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد خصص الاتحاد الخليجي، مبلغ مليون دولار لصاحب المركز الأول في البطولة، بينما تم تخصيص 750 ألف دولار لصاحب المركز الثاني.

ويقص منتخب العراق شريط بطولة خليجي 25 مع نظيره العماني يوم الجمعة المقبل على ملعب البصرة الدولي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى، فيما يحتضن ملعب الميناء الأولمبي المباراة الثانية في نفس اليوم، بين منتخبي السعودية واليمن.

ويشارك في بطولة الخليج خليجي 25 لكرة القدم، ثمان منتخبات مقسمة الى مجموعتين، بواقع أربعة منتخبات في كل منها، على النحو التالي:المجموعة الأولى: العراق و السعودية وعمان واليمن، المجموعة الثانية: البحرين والكويت وقطر والإمارات.