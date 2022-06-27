ما قصة "أرض الحبيبية"؟.. إدارتان لنادي القوة الجوية وخلافات تعصف بمصير "الصقور"

شفق نيوز/ اعتبر المدير الاعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي، علاء محمد، يوم الاثنين، أن الهيئة المؤقتة التي شكلتها وزارة الدفاع العراقية لادارة النادي "غير شرعية".

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة المؤقتة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الدفاع غير شرعية كونها غير معترف بها من قبل وزارة الشباب والرياضة وهي الجهة التي تمنح الشرعية لأي انتخابات بحسب قانون الاندية رقم 18 المعدل".

واضاف ان "وزارة الدفاع ليس لها حق التدخل بأمور الانتخابات فهي فقط وزارة داعمة مادياً للنادي، كما انها تدعم أيضاً أندية الدفاع الجوي، والجيش، والبحري".

واوضح ان "الادارة الحالية هي شرعية وقد قام عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم هيثم كاظم بإتمام الاتفاقات مع لاعبين جدد لضمهم للنادي، لاسيما بعد استقالة رئيس النادي شهاب جاهد والذي تمت الموافقة على استقالته".

واشار محمد الى ان "الهيئة المؤقتة غير الشرعية ليس لها الحق بالتدخل حاليا لأنها غير معتمدة من وزارة الشباب والرياضة وسيتم رفع قضية في المحاكم الرياضية العراقية لكشف الحقائق والخروقات التي تقوم بها هذه الهيئة".

واكد ان "الشكوى ستشمل قطعة ارض منطقة الحبيبية شرقي بغداد التابعة للنادي والتي تم تأجيرها بمبلغ زهيد قدره 350 مليون دينار سنويا بينما الايجار الذي تستحقه ملياري دينار سنوياً، وهذه الارض كانت نقطة الخلاف بين رئيس النادي المستقيل شهاب جاهد واعضاء الادارة".

ولفت الى ان "عضو إدارة نادي القوة الجوية هيثم كاظم اتفق مع المدافع الغاني ويلسون لتجديد عقده للموسم المقبل، فضلا عن الاتفاق مع لاعب نادي الطلبة ستيفن بافور والموافقة على الاتفاق مع اللاعبين ايمن حسين، ومحمد قاسم".

من جانبه، قال ضياء حسين، المدير الإعلامي الذي تمت تسميته من قبل الهيئة المؤقتة، ان "النادي مؤسساتي وليس ملكاً لأحد ووزارة الدفاع ارتأت أن تشكل هيئة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات".

وبين ان "الهيئة المؤقتة تجهّز لإجراء انتخابات مقبلة والأمور تجري في النادي بشكل طبيعي حالياً".

واكد حسين ان "لجنة التعاقدات في الهيئة المؤقتة برئاسة وليد الزيدي وبالاتفاق مع المدرب قحطان جثير يرصدون اللاعبين لكنهم لم يتعاقدوا مع أي لاعب بل يتم التفاوض والاتفاق معهم بشكل مهني فقط لتمثيل النادي للموسم المقبل، كما حصل اتفاق مع ايمن حسين، ومحمد قاسم بعد انتهاء عقديهما مع ناديهما".

يشار الى ان هناك ادارتين حاليتين لنادي القوة الجوية الرياضي، إحداهما مقرها في جانب الكرخ من العاصمة بغداد وهي الهيئة المؤقتة التي شكلتها وزارة الدفاع بناء على مساعي رئيس النادي قائد القوة الجوية شهاب جاهد، والادارة الثانية في جانب الرصافة لاعضاء الادارة الذين لم يستقيلوا ويقودها عضو ادارة النادي هيثم كاظم.