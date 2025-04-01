ما علاقة "محلل الكمبيوتر" بتدمير المنتخب العراقي؟

شفق نيوز/ أكد اللاعب الدولي السابق والخبير الكروي، حارس محمد، يوم الثلاثاء، أن تدهور نتائج المنتخب العراقي لكرة القدم، يعود إلى الخلافات داخل الاتحاد، بالإضافة إلى تدخل بعض وسائل الإعلام في شؤونه.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وضع نفسه في مأزق عندما استعان بمحلل كمبيوتر بدلاً من التعاقد مع مدرب متمرس"، مشيراً إلى أن "الخلافات المستمرة بين رئيس الاتحاد وأعضائه انعكست سلباً على أداء المنتخب الوطني".

وأضاف أن "غياب الناطق الرسمي للاتحاد وتضارب التصريحات بين المسؤولين ساهم في إحداث شرخ داخل المنظومة الكروية، ما أثر على مشوار المنتخب في التصفيات"، متوقعاً أن "يواصل المنتخب نتائجه السلبية".

وأشار محمد، إلى أن "خسارته أمام فلسطين كانت متوقعة بسبب الأوضاع الداخلية للاتحاد وأسلوب المدرب خيسوس كاساس، كما رجح هزيمته أمام الأردن نظراً لضعف خط الدفاع واعتماده الهجومي على أيمن حسين فقط".

وفيما يخص اللاعبين المحترفين، أوضح أن "أغلبهم لم يقدموا المستوى المطلوب باستثناء زيدان إقبال، الذي وصفه بأنه من أبرز العناصر الجيدة في المنتخب، إلى جانب يوسف الأمين".

كما لفت محمد، إلى "تراجع مستوى الموهوب علي جاسم بعد انتقاله إلى الدوري الإيطالي"، معتبراً أن "أسلوب اللعب هناك لا يتناسب مع إمكانياته".

أما عن الحلول، فقد شدد محمد على "ضرورة تعاقد الاتحاد مع مدرب إسباني رفيع المستوى"، مشيراً إلى أن "استقدام كوادر تدريبية إسبانية لتطوير فرق الفئات العمرية يعد خطوة إيجابية نحو بناء منتخب قوي للمستقبل واكتشاف المواهب الشابة".

وخسر المنتخب العراقي لكرة القدم أمام نظيره الفلسطيني، يوم الثلاثاء الماضي، بنتيجة 1-2 في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.