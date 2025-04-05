"ما رأيك أن نعود".. أول فريق يعرض ضم دي بروين بعد إعلان رحيله

شفق نيوز/ عرض نادي فولفسبورغ الألماني، يوم السبت، عودة كيفن دي بروين، بعدما أعلن النجم البلجيكي، أمس الجمعة، رحيله عن مانشستر سيتي مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما قضى مع الفريق 10 أعوام مليئة بالإنجازات.

ونشر فولفسبورغ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عزيزي كيفن، هل تتذكر؟ أنا وأنت قبل 10 أعوام؟ ما رأيك أن نعود معا مرة أخرى؟".

ولعب دي بروين (33 عاما) في فولفسبورغ خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2015، قبل أن يحقق مسيرة مليئة بالألقاب مع مانشستر سيتي، حيث توج معه بالعديد من البطولات، من بينها دوري أبطال أوروبا و6 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان دي بروين قد أعلن في وقت سابق الجمعة عبر منصة "إكس"، أنه سيترك مانشستر سيتي بمجرد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري، دون أن يحدد وجهته المقبلة، ولكن هناك شائعات تشير إلى أنه قد ينهي مسيرته الرياضية في السعودية أو الولايات المتحدة.