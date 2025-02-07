ما حقيقة تسجيل نجل ميسي لـ11 هدفا بمباراة واحدة؟

شفق نيوز/ أكدت وسيلة إعلام فرنسية، أن نجل الأسطورة ليونيل ميسي، تياغو، لم يسجل 11 هدفا في لقاء واحد كما تناقلته عدة صحف في الأيام الماضية.

وراجت الأيام الماضية أنباء إحراز تياغو 11 هدفا من أصل 12 فاز به إنتر ميامي تحت 13 عاما على أتلانتا يونايتد.

ونشرت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية كيف أن هذه النتيجة غير حقيقية بدءا من أن هذه المباراة ليس لها أثر على الموقع الرسمي لمسابقة الدوري الأميركي لكرة القدم.

وأضافت الإذاعة أن "ماركا" الإسبانية أصدرت "مونتاجا" للقاء وضع المتابعين في حالة من الحذر، إذ لا توجد بطولة كأس الدوري الأميركي تحت 13 عاما، وأن إنتر ميامي يلعب في بطولة تسمى دوري فلوريدا وخوض مباريات ضد أندية من الولاية إياها، وأتلانتا يونايتد يقع في الجنوب الشرقي. وأخفقت ماركا مجددا بحسب مونتي كارلو بقولها إن أهداف تياغو كانت من الدقيقة 12 حتى 89 لأن مباريات تحت 13 عاما مدتها 70 دقيقة فقط وليس 90، وتقسم على شوطين كل منهما 35 دقيقة و10 دقائق استراحة بين الشوطين.

ويظهر اسم لاعب أحرز الهدف الأخير في اللقاء وهو دييغو لونا جونيور لكن لا وجود لهذا اللاعب في قائمة الفريق المعتمدة لموسم 2024-2025 والمعلنة في سبتمبر الماضي.

ومنذ مطلع الموسم الحالي ظهر إنتر ميامي بشكل رائع بالخسارة مرة واحدة من أصل 14 مباراة، وسبق له الفوز 10-1 على أورلاندو سيتي حينه أحرز تياغو هدفا، وأيضا فوز عريض آخر 7-صفر على "وست فلوريدا فليمز" و6-2 على "ميامي فوتبول أكاديمي" و8-صفر على "تشارجرز سوكر كلوب".