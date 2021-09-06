ما المطلوب من ادفوكات ورجاله للظفر بثلاث نقاط امام ايران؟

استطلعت وكالة شفق نيوز، اليوم الاثنين، اراء مدربين مختصين في مجال الكرة العراقية حول انطباعاتهم عن مباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الايراني يوم غد الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

واستعرض المختصون المطلوب من المدرب الهولندي ادفوكات ولاعبي الفريق لضمان الفوز وكسب اهم ثلاث نقاط تجعل المنتخب العراقي في صدارة مجموعته.

يقول المدرب د. جمال صالح، إن المطلوب من لاعبي المنتخب الوطني خلال لقاء نظيره الايراني يوم غد في ثاني مبارياته بالتصفيات الاسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022، الالتزام بمايكلفهم به المدرب ادفوكات، واللعب الجاد من اول دقيقة حتى آخر دقيقة من المباراة وبنفس الروح القتالية والدفاع عن المنطقة، اذا كان لاعبنا مدافعاً او بمركز الوسط او في مركز الهجوم.

وأضاف أن على ادفوكات الاهتمام بالعملية الهجومية والتقليل من الكرات الطويلة، إلا في حالات معينة والاهتمام بالتحرك المستمر لاسناد الزميل هجومياً ودفاعياً والحد من خطورة الخصم قدر المستطاع ليتسنى للمنتخب السيطرة على المباراة وتحقيق الفوز.

بينما قال المدرب د.كاظم الربيعي إن المباراة ستكون كبيرة في كل شيء، فبعد اجتياز الحاجز النفسي لمباراة كوريا والنجاح تكتيكياً من خلال خيارات وشجاعة المدرب ادفوكات، علينا في مباراة ايران التوازن الدفاعي والتغطية الناجحة في العمق الدفاعي ومنع التمريرات البينية للفريق الإيراني للحد من خطورته قدر المستطاع.

وشدد الربيعي على زيادة النزعات الهجومية لفريقنا مع التحفيز والضغط القوي العالي على المنافس، مؤكداً أن هذا كله سيحقق لنا الفوز على فريق منظم اسيوي قوي مثل المنتخب الايراني .

فيما اكد المدرب د. صالح راضي بأن مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الايراني ستكون مرتبطة بمستوى منتخب ايران، مشيراً إلى أن المباراة قد تكون اصعب من مباراة كوريا الجنوبية والتكهن بمثل هكذا لقاء تنافسي صعب، لكن جميع الاحتمالات وارده في هذا اللقاء الحساس ( فوز ، تعادل ، خسارة ).

ودعا راضي، مدرب المنتخب ادفوكات إلى التركيز على نفس الواجبات التي كلفها للاعبين في المباراة السابقة، هجومياً ودفاعياً مع الحذر التام وتفادي اخطاء المباراة السابقة للخروج بنتيجة ايجابية تخدم مشوار منتخبنا الوطني .