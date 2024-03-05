ما السبب؟.. هالاند يطالب ميسي باعتزال اللعب

شفق نيوز/ طالب مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، النرويجي إيرلينغ هالاند، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي باعتزال كرة القدم نهائياً.

ورغم تتويج هالاند بثلاثية، الدوري الإنكليزي، وكأس الاتحاد الإنكليزي، ودوري أبطال أوروبا، مع مانشستر سيتي، لكنه خسر سباق الظفر بجائزتي الكرة الذهبية و"ذا بيست".

وعن ذلك، قال هالاند خلال مؤتمر صحفي "عمري 23 عاماً وفزت بكل شيء وتذوقت ذلك، كيف يكون الفوز، ولذلك أريد الفوز به مرة أخرى".

وتابع "ليونيل ميسي هو أفضل لاعب لعب على الإطلاق، ربما يتعين عليه الاعتزال حتى يُنظر إلى شخص آخر على أنه الأفضل".

وحول النظر إليه باعتباره حالياً أفضل مهاجم في العالم، قال هالاند: "لقد أهدرت الكثير من الفرص، وسأستمر في تفويت الفرص، وسأواصل تسجيل الأهداف".

وأضاف "ربما سأضيع فرصة كبيرة في المستقبل، وحينها سوف ينتقدني الناس. هل يجب أن أستمر في التفكير في الأمر، لا؟".

وأوضح "يقول الناس إنني جيد في تسجيل الأهداف لكنني أهدرت أكبر فرصة في العالم على الإطلاق حتى أتمكن من التحسن في ذلك".

وعن قوته العقلية، قال هالاند "لقد كان تحدياً عندما كنت صغيراً، بدأت أبكي إذا خسرنا وأهدرت الكثير من الفرص، إنه شيء تعمل عليه، في النهاية، كل شيء هنا في الرأس".

وبشأن شائعات حول انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني، رد هالاند "أنا سعيد حقاً في السيتي، خاصة مع الأشخاص والمدرب وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من الأشخاص الرائعين، غداً، أنت لا تعرف أبداً ما يحمله المستقبل، ولكن مرة أخرى، أنا سعيد، يمكنك كتابة هذا".

وبشأن عقده الجديد مع مانشستر سيتي، قال: "تركيزي ينصب بشكل رئيسي الآن على أرض الملعب، هناك الكثير من المباريات، قبل يومين ديربي، الآن دوري أبطال أوروبا، الأحد المقبل هناك موقعة ليفربول. لذلك أعتقد أنني يجب أن أركز على ذلك".