مايوركا يحرج ريال مدريد المدجج بالنجوم

استهل ريال مدريد مشواره في الليجا، بتعادل مخيب بنتيجة (1-1) ضد ريال مايوركا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى، في ملعب "سون مويس".

وسجل لريال مدريد رودريجو في الدقيقة 13، بينما سجل هدف ريال مايوركا موريكي في الدقيقة 53.وبهذا التعادل يحتل ريال مايوركا المركز الحادي عشر برصيد نقطة، بينما ريال مدريد في المركز الثاني عشر بنقطة أيضا.بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، إذ صوب موخيكا لاعب ريال مايوركا كرة من داخل المنطقة، تصدى لها كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 2.