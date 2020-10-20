مان يونايتد يُسقط سان جيرمان في حديقة الأمراء

شفق نيوز/ عاد مانشستر يونايتد بانتصار ثمين من ملعب حديقة الأمراء، بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي مساء يوم الثلاثاء بنتيجة 2-1، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي مانشستر برونو فيرنانديز (23) وماركوس راشفورد (87)، بينما سجل هدف باريس الوحيد أنتوني مارسيال بالخطأ في مرماه (55).

وفي بقية النتائج، سحق برشلونة ضيفه فرينكفاروزي بنتيجة خمسة أهداف لواحد، وتعادل تشيلسي مع ضيفه اشبيلية بدون أهداف، وفاز لاتسيو بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد على ضيفه بوروسيا دورتموند، وتغلب يوفنتوس على مضيفه دينامو كييف بهدفين نظيفين.



