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ماني يدفع السنغال إلى الاستعانة بـ"السحرة" لتحقيق معجزة بكأس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-10T18:35:19+0000
ماني يدفع السنغال إلى الاستعانة بـ"السحرة" لتحقيق معجزة بكأس العالم

شفق نيوز/ أعلنت السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السنغالية فاطمة سامورا، يوم الخميس، إنه ستتم الاستعانة بطبيب "ساحر" بهدف تجهيز ساديو ماني مهاجم منتخب السنغال لكأس العالم.

ونقلت إذاعة "أوروبا1" عن سامورا قولها "لا أعلم إذا كانت الاستعانة بطبيب ساحر ستكون مؤثرة مع ساديو ماني أم لا، ولكن سنلجأ له في كل الأحوال".

واضافت "نأمل في معجزة.. يجب أن يلحق ماني بكأس العالم".

وتعرض ساديو ماني لإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن، يوم الثلاثاء الماضي، في الدوري الألماني.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ماني سيغيب عن كأس العالم، في حين أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن ماني سيلحق بقائمة منتخب السنغال في المونديال.

وقال مصدر في الاتحاد السنغالي لكرة القدم للوكالة: "هناك شيء واحد مؤكد وهو أن ساديو ماني سيكون على القائمة غدًا".

وبحسب المصدر، فإن ماني "يظل هادئًا، ويعرف أن الإصابة جزء من العمل".

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى في كأس العالم إلى جانب قطر والإكوادور وهولندا.

وغادر ماني الملعب بعد 20 دقيقة في الفوز 6/1 على فيردر بريمن، ليثير الشكوك بشأن مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وانتقل ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ في السوق الصيفي، وشارك مع النادي البافاري في 23 مباراة سجل فيها 11 هدفا وصنع 4.

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