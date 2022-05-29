ماني يحسم أمره ويقرر الرحيل عن ليفربول

شفق نيوز/ يعتزم نجم نادي ليفربول، ساديو ماني، الرحيل عن فريقه الإنكليزي هذا الصيف، قبل عام من انتهاء تعاقده، بحسب ما كشفت صحيفة "الغارديان".

وتشير الصحيفة إلى أن هناك العديد من الفرق الكبرى التي تريد الحصول على خدمات اللاعب السنغالي صاحب الثلاثين عاما، أبرزها وأقربها بطل الدوري الألماني، بايرن ميونيخ.

وتقول الصحيفة إن ماني الذي يلعب في الأنفيلد منذ 2016، يشعر أن الوقت مناسب لخوض تجربة جديدة.

وبينما أعلن النجم المصري البارز، محمد صلاح، الذي تبقى له عام واحد في عقده مع ليفربول مثل ماني، أنه سيبقى الموسم المقبل، يعتزم اللاعب السنغالي الدولي إخبار الفريق الإنكليزي، بأنه يريد الرحيل.

وتكشف الصحيفة أن ليفربول يحاول إقناع ماني بعدم الرحيل، ويتردد في بيعه، لكنها تشير إلى أن الأمر قد يتوقف على العرض المقدم وأنه يتوقف على أمرين هما، أنه يجب أن يحصل النادي على مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني من خلال الصفقة، وإيجاد بديل قبل رحيل اللاعب الذي سدد الكثير من الأهداف في الفترة الأخيرة.

وتقول إنه "رغم أن (ضم الكولومبي) لويس دياز كان إضافة ممتازة للهجوم، إلا أن المدير الفني للفريق، يورغن كلوب، لا يريد خسارة ماني هذا الصيف، خاصة مع رحيل ديفوك أوريغي المنتظر إلى ميلان، وانخفاض مشاركة روبرتو فيرمينو".

وتأمين مستقبل ماني في النادي يحظى بأهمية كبيرة للمدرب الألماني، الذي قاد ليفربول لحصد ألقاب في الدوري الممتاز ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة.

لكن بايرن ميونيخ يسعى إلى إيجاد هداف بديل لروبرت ليفاندوفسكي الذي قد يغادر إلى برشلونة الذي عرض عقدا لمدة ثلاث سنوات.

وقبل خسارة ليفربول نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني في مباراة السبت، تحدث كلوب بشأن تقارير انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونيخ قائلا: "هذه ليست اللحظة الصحيحة للتحدث بشأن هذا الأمر. أينما يلعب ماني الموسم المقبل، سيصبح لاعبا كبيرا".