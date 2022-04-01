مانشستر يونايتد يُجدد عقد البرتغالي برونو فرنانديز

أعلن مانشستر يونايتد، صباح اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه البرتغالي برونو فرنانديز، حتى صيف 2026.

وانضم برونو (27 عامًا) إلى مانشستر يونايتد، في شتاء 2020، قادمًا من سبورتينج لشبونة، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

ووقع برونو، عقدًا جديدًا، سيبقيه في المان يونايتد حتى يونيو/حزيران 2026، مع خيار التمديد لعام آخر.

وقال اللاعب بعد التجديد "منذ اللحظة التي انضممت فيها إلى يونايتد، كانت لدي علاقة خاصة مع جماهيرنا الرائعة".

وتابع "لقد نشأت وأنا أشاهد هذا الفريق، كنت أحلم بالحصول على فرصة اللعب هنا يومًا ما".

ونوه "الحلم أصبح حقيقة، أتشرف بارتداء قميص مانشستر، والقتال من أجل فريقنا الرائع، هناك الكثير الذي أريد تحقيقه هنا".

وأتم "نريد أن نمنح الجماهير، النجاح الذي يستحقونه. لقد تشاركنا بعض اللحظات الرائعة، لكن الأفضل لم يأت بعد".

وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، قد أكد أن برونو سيصبح من أعلى 3 لاعبين أجرًا في الفريق.

وخاض برونو فرنانديز، 117 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، منذ انضمامه للفريق، حيث سجل 49 هدفًا وصنع 39 آخرين.