مانشستر يونايتد يودّع كأس الرابطة على يد غريمسبي من الدرجة الرابعة

ودع فريق مانشستر يونايتد منافسات النسخة الجارية من كأس الرابطة الإنجليزي بالخسارة على يد فريق غريمسبي الذي ينشط بدوري الدرجة الرابعة.

وخسر يونايتد بركلات الترجيح على يد غريمسبي بنيتجة 12 ـ 11 بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتقدم فريق غريمسبي بثنائية سجلها كلاً من تشارلز فيرنام بالدقيقة 22 وزميله تيريل وارن بالدقيقة 30.

وقلص مانشستر يونايتد النتيجة بهدف في الدقيقة 75 عن طريق لاعبه بريان ثم خطف هاري ماغواير هدف التعادل بالدقيقة 89 ليتجه الفريقان لركلات الترجيح.

وفشل يونايتد في تحقيق أي فوز في الدوري الإنجليزي بعد مرحلتين بعدما انقاد إلى تعادل مخيّب أمام مضيفه فولهام 1-1 الأحد، عقب خسارته في المرحلة الأولى أمام أرسنال.

وفي النتائج الأخرى، تأهل ايفرتون على حساب مانسفيلد تاون من الدرجة الثالثة 2-0، ولحق به فولهام بتخطيه بريستول سيتي من الدرجة الثانية بالنتيجة ذاتها.

وبلغ برايتون أيضا الدور عينه بفوزه الكاسح على أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثانية بسداسية نظيفة.