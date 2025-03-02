مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنكليزي على يد فولهام

مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنكليزي على يد فولهام
2025-03-02T20:36:11+00:00
شفق نيوز/ أقصى نادي فولهام، مساء اليوم الأحد، مانشستر يونايتد من الدور
الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، بعد الفوز بركلات الترجيح (4-3).
ونجح فولهام، بالتقدم عبر مدافعه كالفين باسي في الدقيقة (45+1)، قبل أن
يسجل برونو فيرنانديز هدف التعادل لليونايتد الدقيقة 71.
وبهذه النتيجة يواصل مانشستر يونايتد تخبطه في الموسم الحالي، حيث خرج من
كأس الرابطة وكأس الاتحاد، بجانب احتلال المركز الرابع عشر في جدول
ترتيب البريميرليغ.