مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنكليزي على يد فولهام

شفق نيوز/ أقصى نادي فولهام، مساء اليوم الأحد، مانشستر يونايتد من الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، بعد الفوز بركلات الترجيح (4-3).

ونجح فولهام، بالتقدم عبر مدافعه كالفين باسي في الدقيقة (45+1)، قبل أن يسجل برونو فيرنانديز هدف التعادل لليونايتد الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة يواصل مانشستر يونايتد تخبطه في الموسم الحالي، حيث خرج من كأس الرابطة وكأس الاتحاد، بجانب احتلال المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البريميرليغ.