مانشستر يونايتد يكتسح تشيلسي بليلة العودة لأوروبا

2023-05-25T21:22:04.000000Z

حسم مانشستر يونايتد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه تشيلسي 4-1 مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كاسيميرو (6) وأنتوني مارسيال (45+6) وبرونو فرنانديز (73 من ركلة جزاء) وماركوس راشفورد (78) أهداف مانشستر يونايتد، فيما أحرز جواو فيليكس هدف تشيلسي الوحيد (89).

وتقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الخامس ليفربول، ليضمن ظهوره في دوري الأبطال، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر، مع تبقي جولة واحدة على النهاية.

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