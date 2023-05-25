مانشستر يونايتد يكتسح تشيلسي بليلة العودة لأوروبا

حسم مانشستر يونايتد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه تشيلسي 4-1 مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كاسيميرو (6) وأنتوني مارسيال (45+6) وبرونو فرنانديز (73 من ركلة جزاء) وماركوس راشفورد (78) أهداف مانشستر يونايتد، فيما أحرز جواو فيليكس هدف تشيلسي الوحيد (89).

وتقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الخامس ليفربول، ليضمن ظهوره في دوري الأبطال، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر، مع تبقي جولة واحدة على النهاية.