مانشستر يونايتد يقفز لوصافة الدوري الانكليزي بثنائية في شباك ليدز

شفق نيوز/ عاد مانشستر يونايتد بانتصار ثمين على حساب مضيفه ليدز يونايتد بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب إيلاند رود، ضمن لقاءات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة (80)، وأليخاندرو جارناتشو في الدقيقة (85).

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ليدز عند 19 نقطة في المركز ال17.