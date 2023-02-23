مانشستر يونايتد يقصي برشلونة من الدوري الأوروبي بعد مواجهة مثيرة

بلغ مانشستر يونايتد ثمن نهائي الـ"يوروبا ليغ" بتغلّبه على ضيفه برشلونة بهدفين لواحد على ملعب "أولد ترافورد" في إياب الدور الحاسم المؤهل لدور الـ16 للبطولة القارية.

وبصم على هدفي يونايتد كل من البرازيلي فريد (47) ومواطنه أنطوني (73).

في المقابل وقّع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق الكاتالوني الوحيد (18 من ركلة جزاء).

وكان فريق "الشياطين الحمر" قد فرض التعادل على الـ"بلاوغرانا" في "كامب نو" بهدفين لمثلهما.