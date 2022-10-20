مانشستر يونايتد يعاقب رونالدو وقد يستغني عنه مجانا

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن سبل مانشستر يونايتد نفدت لإيجاد نهاية سعيدة لقصة كريستيانو رونالدو، بعد مغادرة المهاجم البرتغالي أولد ترافورد قبل صفارة النهاية خلال الفوز بهدف نظيف على توتنهام هوتسبير.

وأعلن مانشستر يونايتد في بيان اليوم الخميس أن المهاجم البرتغالي لن يكون ضمن قائمة مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل.

وتوجه البديل رونالدو الذي لم يشارك في الفوز يوم الأربعاء 2-صفر على النادي اللندني إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس قبل بضع دقائق من نهاية المباراة، بعد أن تركه المدرب إريك تين هاغ مرة أخرى على مقاعد البدلاء.

وقال بيتر هول الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" إن مانشستر يونايتد يدرس التخلي عن المهاجم البالغ عمره 37 عاما مجانا وإنهاء عقده في ظل زيادة المشاكل التي يثيرها بالفريق وتؤثر على مسيرته في الموسم.

وبدا قائد البرتغال غاضبا خلال عرض مبهر ليونايتد أمام توتنهام ليدفع النادي للتفكير فيما لا يمكن تصوره وإطلاق سراحه في وقت مبكر من عقده.

وأخبرت مصادر بالنادي أنه يتم النظر في استراتيجية رحيل اللاعب مجانا إذا لم يتم العثور على عرض عبر وكيل أعماله خورخي مينديز، وحينها سيقرر يونايتد تقليل خسائره والسماح له بالرحيل في يناير/كانون الثاني المقبل بدون مقابل.

لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما يجب فعله مع رونالدو على المدى الطويل حتى الآن. لكن حقيقة أن النادي قد يكون مستعدًا حتى لإبعاده عن الفريق وتكبد مثل هذه الخسارة الكبيرة، تخبرك بما وصلت له العلاقة بين الطرفين.

كان مينديز يبحث عن نادٍ جديد لعميله النجم منذ الصيف، عندما أصبح واضحًا أن إريك تين هاغ لم يكن خائفًا من ترك النجم على مقاعد البدلاء.

وقد أدى راتبه الفلكي إلى تأجيل العروض من غالبية الأندية التي سيكون رونالدو على استعداد لقضاء أيامه الأخيرة معها.

كما أن الشكوك حول تصرفاته خلال الـ 12 شهرًا الماضية قد أعاقت العديد من الأندية الكبيرة للتعاقد معه، إذ إنه عندما استبدله رالف رانغنيك المدير الفني السابق للنادي بدا رونالدو غاضبا بشدة لدرجة أن المدير الفني المؤقت لم يجرؤ على فعل الشيء نفسه مرة أخرى.

وسجل الدولي البرتغالي البالغ عمره 37 عاما 24 هدفا في كل المسابقات مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، لكنه شارك أساسيا في مباراتين فقط هذا الموسم في الدوري.

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 19 نقطة، متأخرا بنقطة عن تشيلسي رابع الترتيب، بعد عشر مباريات.