مانشستر يونايتد يسقط أمام وولفرهامبتون

فشل مانشستر يونايتد في اختراق دفاعات منافسه وولفرهامبتون، قبل أن يتلقى هدفا في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بين الفريقين على فوز وولفرهامبتون 1/0، اليوم الإثنين، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسدد البرتغالي جواو موتينيو كرة أرضية على يمين الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي فشل في التصدر لها ليتقدم وولفرهامبتون في الدقيقة 82.

ورفع الفوز رصيد وولفرهامبتون إلى 28 نقطة من 19 مباراة في المركز الثامن، وقد فاز الفريق للمرة الثامنة، في حين تعادل 4 مرات، وخسر 7 مرات.

في المقابل تكبد مانشستر يونايتد الخسارة السادسة هذا الموسم، مقابل الفوز 9 مرات، وتعادل 4 مرات، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السابع.