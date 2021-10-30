مانشستر يونايتد يستعيد توازنه بسحق توتنهام

شفق نيوز/ استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بفوزه الساحق على توتنهام (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

الهدف جاء بعد تمريرة من برونو فرنانديز إلى داخل منطقة الجزاء، وسددها رونالدو من مرة واحدة لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى السبيرز.

وجاء الهدف الثاني عن طريق كافاني في الدقيقة 64 بعد تلقيه بينية رائعة لينفرد بمرمى توتنهام ويسكن الكرة الشباك.

وجاء الثالث عن طريق راشفورد الذي حل بديلا في الشوط الثاني، حيث تلقى الكرة بشكل رائع وسدد على يسار حارس توتنهام ببراعة معلنا عن الهدف الثالث مع الدقيقة 86.

وتعرض لاعبو يونايتد ومدربهم سولشاير للكثير من الانتقادات بعد الهزيمة الكبيرة أمام ليفربول في الجولة الماضية، التي وصفها مهاجم الفريق ماركوس راشفورد بأنها ”مخجلة“.

وحصل يونايتد على نقطة وحيدة من آخر أربع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي.

ولكن مع فوز اليوم، ارتقى الفريق إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، فيما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 15 في المركز الثامن.

وقبل مباراة اليوم، تلاقى الفريقان من قبل في 195 مباراة بكافة المنافسات، وسط تفوق كبير لصالح فريق مانشستر يونايتد في المواجهات التي جمعت بين الطرفين منذ تأسيس الناديين.

وفاز فريق مانشستر يونايتد في 92 مباراة، بينما فاز فريق توتنهام في 53 مناسبة من بين الـ195، وحسم التعادل 50 مواجهة جمعت توتنهام بالشياطين.

ورغم اللعب دون مهاجم صريح، كان تشيلسي أقوى كثيرا من نيوكاسل يونايتد وفاز 3-صفر على مضيفه نيوكاسل يونايتد المتعثر بفضل ثنائية ريس جيمس لينتصر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في سانت جيمس بارك اليوم السبت.

ويتصدر تشيلسي الدوري برصيد 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول وخمس نقاط عن سيتي. ويأتي نيوكاسل في المركز 19 وله أربع نقاط فقط.

بينما حقق بيرنلي فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بالتفوق 3-1 على برنتفورد في إستاد تيرف مور.