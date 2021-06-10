مانشستر يونايتد يرفض التحاق زيدان بمنتخب الشباب العراقي واكتمال أوراق ماركو

شفق نيوز/ رفضَ نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي التحاق لاعبه العراقي المحترف (إقبال زيدان) بصفوف منتخب الشباب الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية لمنتخبات الشباب التي ستقام في مصر.

وقالَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: إن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أرسل بريداً إلكترونياً (ايميل) يرفض فيه التحاق لاعبه العراقي (إقبال زيدان) بمنتخب الشباب بسبب إجراءات السفر المتعلقة بجائحة كورونا وحاجة النادي إلى خدماته في الفترة الحالية.

وأضافَ: ان لجنة المغتربين أكملت الأوراق الخاصة بلاعب لاتسيو الايطالي (شوان ماركو سيروان)، ومن المؤمل التحاقه بصفوف المنتخب في معسكر مصر التدريبي قبل انطلاق البطولة العربية.

وتابعَ محمد: عملنا على توجيه دعوات لأغلب اللاعبين المحترفين الجيدين ممن تسمح أعمارهم بالتواجد مع منتخب الشباب، ولكننا اصطدمنا برفض بعض الأندية كما حصل مع ناديي مانشستر يونايتد وفيكتوريا كولن لالتحاق لاعبيها، وخصوصا المميزين ممن كنا ننتظر تواجدهم مع ليوث الرافدين في البطولة.

واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول: لا يوجد فرق بين لاعب محترف ومحلي، وكل مَن يخدم المنتخب سيتواجد معنا في الفترة المقبلة.