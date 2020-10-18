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مانشستر يونايتد يدرس مبادلة بوغبا بنجم ريال مدريد

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-18T12:37:45+0000
مانشستر يونايتد يدرس مبادلة بوغبا بنجم ريال مدريد

شفق نيوز/ يضع مسؤولو مانشستر يونايتد أنظارهم على أحد اللاعبين المميزين في صفوف ريال مدريد هذا الموسم. 

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لرحيل الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط الفريق، خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد في الصيف المقبل، لكن النادي الإنجليزي قرر تفعيل بند التمديد لموسم آخر، إلا أن بقاء اللاعب غير مؤكد بعدما صرح مؤخرًا بأنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الشياطين الحمر تخطط لطلب فيدي فالفيردي من الميرنجي، خلال مبادلة ينتقل خلالها بوجبا إلى "سانتياجو برنابيو".

 وأوضحت أن فالفيردي يثير إعجاب مسؤولي يونايتد، بسبب الأداء الذي يقدمه مؤخرًا مع النادي الملكي.



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