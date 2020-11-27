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مانشستر يونايتد يتعرض لهجوم "كارثي": إما ملايين الدولارات أو كشف معلومات حساسة

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-27T05:04:02+0000
مانشستر يونايتد يتعرض لهجوم "كارثي": إما ملايين الدولارات أو كشف معلومات حساسة

شفق نيوز/ يواجه فريق مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، محنة عصيبة بعد تعرضه لهجوم إلكتروني ضخم. فقد خيـّره قراصنة بين دفع ملايين الدولارات، أو المخاطرة بكشف معلومات حساسة جدا عن النادي، حسب الديلي ميل.

وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني، ليلة الخميس، أنه يوفر مساعدة للنادي البريطاني لحل الأزمة التي وقعت قبل أكثر من أسبوع، إلى جانب فريق متخصص كان النادي قد سارع إلى توظيفه لهذا الغرض.

وحتى الآن، لم تتضح الجهة التي تقف وراء الهجوم السيبراني ولا مقدار المبلغ الذي تطالب به.

ومع ذلك، سارع النادي لطمأنة مؤيديه، مشددا على أن الهجوم "الكارثي" لن يؤثر على مشاركات الفريق في المنافسات الرياضية.

وقد يواجه النادي غرامة حكومية قد تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني إذا ما تبين أن  حماية بيانات الجماهير قد انتهكت بالفعل.

ويظهر تقرير نشر حديثا تعرض نحو 70 في المئة من المنظمات الرياضية  إلى هجمات  إلكترونية، حسب الديلي ميل.

 

 

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