مانشستر يونايتد يتعاقد مع البرتغالي أموريم مدرباً للفريق خلفاً لـ تن هاغ

شفق نيوز/ أعلن نادي مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، عن تعيين البرتغالي روبن أموريم مدربا جديدا ليحل محل إريك تن هاغ، على أمل اللحاق بمنافسيه في الدوري في باقي جولاته.

وسينضم روبن أموريم، البالغ من العمر 39 عاما، إلى يونايتد بعقد حتى 2027 مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي بمجرد الوفاء بالتزاماته مع سبورتنغ لشبونة النادي الذي أعاد إحياء مسيرته خلال 4 سنوات ونصف قضاها في منصبه.

وقال مانشستر يونايتد في بيان "روبن هو أحد أكثر المدربين الشبان إثارة وتميزا في كرة القدم الأوروبية.. حاز على العديد من الألقاب كلاعب ومدرب بما في ذلك الفوز بالدوري البرتغالي الممتاز مرتين مع نادي سبورتنغ لشبونة وكان الأول هو اللقب الأول للنادي منذ 19 عاما".

وأضاف البيان "سيستمر رود فان نيستلروي في قيادة الفريق حتى انضمام روبن".

وكان النادي قد أقال الهولندي إريك تين هاغ من منصبه الإثنين الماضي بسبب النتائج المخيبة.

وأوضح مان يونايتد أن المدرب الجديد سيتولى مهامه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وأكد فريق سبورتنغ لشبونة التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن مغادرة أموريم لتدريب العملاق الإنجليزي، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة بلغت 11 مليون يورو، وأن النادي سيستفيد من 1.66 مليون يورو إضافية بسبب شروط أخرى.